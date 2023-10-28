Названы три знака зодиака, которые очень любят поспать: утро для них – тяжелое время

Обычно человеку следует спать 8 часов в сутки, чтобы чувствовать себя отдохнувшим. Однако три знака зодиака могут провести в постели целый день. Они любят вздремнуть днем ​​и предпочли бы никогда не заводить будильник. По словам астрологов, в список попали Раки, Рыбы и Весы.

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Рак относится ко сну как к бегству от реальности

Раки по своей природе чувствительны и эмоциональны. Они обычно все переживают очень тяжело, отчего утомляются не только морально, но и физически. Для них сон – это способ снять стресс. Когда им грустно или они не могут с чем-то справиться, они вздремнут. Если они спят всего несколько часов ночью, будут отвлекаться и раздражаться в течение дня. Единственное, о чем они будут мечтать – это отдых в теплой, удобной постели.

Для Рыб сон – их второе имя

Рыбы – настоящие мечтатели. Они любят создавать в голове разные сценарии и анализировать все, что произошло в тот или иной день. Уроженцы знака быстро устают от повседневных обязанностей, поэтому сразу после прихода с работы предпочитают вздремнуть. Рыбы готовы отказаться от общественных мероприятий, потому что для них важнее выспаться. Если они не отвечают на ваши сообщения и телефонные звонки, можете быть уверены, они просто спят.

Весы всегда найдут время для отдыха

Весы обычно очень заботятся о том, чтобы выспаться. Они могут все спланировать так, чтобы оказаться в постели и проспать 8 часов. У них четкий распорядок дня, и уроженцы знака не могут себе представить, чтобы не спать всю ночь. Для Весов сон – лучший вид отдыха. Они могут работать на полную мощность в течение дня, но ночь – время для спокойствия. Перед сном они любят расслабиться, например, приняв горячую ванну.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.