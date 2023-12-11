Названы три знака зодиака, которые постоянно критикуют других: они видят одни недостатки

С раннего возраста многих учили никогда не судить о книге по обложке. Однако некоторые постоянно найдут повод, чтобы раскритиковать других, как будто это заложено в их ДНК. По словам астрологов, главными критиками по знаку зодиака являются Львы, Девы и Козероги.

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Лев

Львы любят, чтобы их обожали, и стремятся постоянно быть в центре внимания. Уроженцы знака смотрят на людей свысока, ведь уверены, что равных им самим вокруг нет. Они очень амбициозны и стремятся быть лучшими, а поэтому найдут множество поводов раскритиковать окружающих. Тем более, если это позволит им самим предстать в более выгодном свете.

Дева

Рожденные под знаком Девы – перфекционисты и известны в зодиаке как одни из самых главных критиканов. Уроженцы знака очень умны и часто склонны осуждать тех, кто (на первый взгляд) менее умен, чем они. Девы видят недостатки во всем и хотят переделать мир "под себя".

Козерог

Козерогами управляет Сатурн, что делает их одними из самых серьезных и дисциплинированных знаков зодиака. Они, как правило, очень сдержанны. Рожденные под этим знаком склонны возводить барьеры вокруг себя и невероятно избирательны. Но они постоянно критикуют всех вокруг, ведь уверены, что имеют на это право.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.