Названы три знака зодиака, которые постоянно попадают в неприятности: они мастера промахов

Некоторые люди буквально притягивают к себе неприятности, более того – из-за своих промахов заставляют всех окружающих чувствовать себя некомфортно. По словам астрологов, склонны к различным неудачам Овны, Близнецы и Рыбы. Читайте детальнее!

Овен

Импульсивные Овны достаточно эгоистичны, они всегда поступают по-своему и игнорируют риски. Уроженцы знака – типичные скандалисты, известные своей склонностью нарушать правила. Они относятся к окружающим их людям как к объектам или полностью их игнорируют. Тем не менее, именно Овны чаще всего навлекают на свою голову проблемы из-за скандалов и привычки командовать другими.

Близнецы

Близнецы – известны многочисленными неудачами. Уроженцы знака хаотичны, забывчивы и до боли честны. Они живут в своем мире и часто игнорируют правила, потому что не видят смысла их применять. Близнецы могут бездумно прийти на похороны в ярком платье или раскритиковать чьего-то ребенка, что обернется скандалом. Они притягивают к себе неприятности на ровном месте.

Рыбы

Чувствительные Рыбы обращают большое внимание на эмоции других людей. К сожалению, даже если они имеют добрые намерения, обычно это заканчивается плохо. Уроженцы знака склонны "заставлять" людей быть счастливыми и мерить их своими стандартами. Они часто попадают в ловушку мошенников и манипуляторов и даже могут заманить в нее других, убежденные в том, что поступают правильно.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.