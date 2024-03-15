Названы три знака зодиака, которые вызывают зависть у других: их любит удача

Некоторые люди постоянно вызывают чувство зависти у других – кажется, что удача не покидает их ни на миг, а деньги сами идут в руки. Более того, везет им и в личной жизни. По словам астрологов, речь идет об Овнах, Стрельцах и Козерогах.

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Овен

Овен полон страсти, энергии и амбиций. Практически в каждой сфере работы или хобби он стремится выполнить определенный план и добиться успеха. Такое поведение записано звездами. Овны вызывают зависть окружающих из-за своей решительности. Их самоуверенность и празднование побед еще больше раздражают.

Стрелец

Стрелец может многое сделать ради своей цели. Однако его харизма основана на знаниях и умениях. Когда он идет по жизни с гордо поднятой головой, вызывает зависть других людей. Не один завистливый друг заглядывает в карманы этого знака зодиака и с подозрением смотрит на его успехи. Находчивость Стрельца может даже вызвать неприязнь.

Козерог

Козерог живет в основном работой, строя благополучие и обеспечивая будущее. Решительность и добросовестность этого знака зодиака вызывают недоверие у окружающих. Успех Козерога вызывает зависть даже среди близких и друзей. Хоть этот знак зодиака и не скрывает, как он добился своего, простая формула труда и многочисленные жертвы не убеждают завистников.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.