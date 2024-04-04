Названы три знака зодиака среди женщин, которые живут дольше всех: вот в чем секрет

Некоторые женщины имеют больше других шансов на долголетие. По словам астрологов, дожить до глубокой старости могут Овны, Девы и Козероги. Вот в чем секрет!

Овен

Женщина-Овен ценит здоровый образ жизни. Она не только любит спорт, но и правильно питается. Уроженки знака умны и осторожны: подумают как минимум дважды, прежде чем сделать что-то опасное. Их выделяет решимость преодолеть все жизненные препятствия, в том числе заболевания. Женщины-Овны доживают в среднем до 79 лет.

Дева

На продолжительность жизни женщин-Дев в первую очередь влияет их хорошая организованность . Ни у одного другого знака нет такого спланированного дня. Благодаря этому Девы избегают большого количества стрессов, связанных с неспособностью что-то сделать вовремя или незнанием, что делать.

Девы также ценят физическую активность. Благодаря ей они не только продлевают жизнь, но и дольше сохраняют молодой вид. По этой причине женщины-Девы в среднем доживают до 81 года.

Козерог

Женщины-Козероги очень заботятся о своем здоровье. Регулярные проверки у врача – это правило для них. Они полагают, что быстрая реакция даст им больше шансов на выздоровление, и они правы. Их кухня полна лекарственных трав и здоровой пищи, которая является важной для организма и его долголетия. Такой подход к жизни означает, что женщины, рожденные под знаком Козерога, живут в среднем до 80 лет.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.