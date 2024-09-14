Названы женщины по знаку зодиака, которые становятся женами богачей

Астрологи назвали два знака зодиака среди женщин, которые чаще всего становятся женами миллионеров. Читайте, кто в списке и в чем секрет!

Лев

Женщины-Львы всегда прекрасно выглядят, обладают невероятной харизмой и острым умом, что делает их очень привлекательными в глазах мужчин. Они знают себе цену, обожают все красивое, дорогое, яркое. Эти женщины думают, что их деньги принадлежат только им самим, а деньги мужчин делятся на пару.

Поэтому они, естественно, будут искать в качестве мужа того, кто сможет удовлетворить все их потребности. Взамен они готовы радовать любимого мужчину и делать его счастливым. Перед женщинами-Львами очень трудно устоять.

Скорпион

Скорпионы – хитрые женщины с большими манипулятивными способностями. Они могут привоечь внимание любого мужчины, если считают, что он того стоит. Женщины-Скорпионы хотят иметь рядом с собой настоящего короля, который сделает их очень счастливыми.

Но для этих женщин очень важно не только внимание, забота и любовь, но и материальное положение мужчины. Богатых мужчин привлекает их страстная натура, жажда жизни и приключений. Быть с женщиной-Скорпионом — все равно, что идти по минному полю.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.