Названы знака зодиака, которые в совершенстве владеют 'искусством' манипуляции

Некоторые люди чаще, чем другие, прибегают к манипуляциям, чтобы добиться желаемого. По словам астрологов, в совершенстве владеют этим искусством Овны, Близнецы, Раки и Рыбы. Читайте детальнее!

Овен

Овны обладают довольно неприятной чертой характера. Уроженцы знака считают, что если им плохо, значит, все вокруг автоматически должны стать несчастными. Овны порой сами придумывают проблемы и портят настроение своим близким/коллегам. Они умеют переложить вину на них других.

Близнецы

Близнецы любят посплетничать и иногда позволяют себе обсуждать за спиной даже самых близких людей. Им свойственна некоторая непоследовательность в своих симпатиях и антипатиях. Чтобы скрыть этот факт, они плетут изощренные интриги. В конце концов, все участники не понимают, кто на самом деле виноват в случившемся. Секретное оружие манипуляции Близнецов — их интеллект, а также милая острота.

Рак

Раки чрезмерно эмоциональны и не всегда уверены в себе. Они хотят, чтобы их любили, но в то же время не могут избавиться от излишней подозрительности. Запутавшись в своем внутреннем мире, уроженцы знака забывают, как правильно выражать свои эмоции. Чтобы справиться с такой ситуацией, они начинают отчаянно манипулировать даже самыми близкими людьми.

Рыбы

Рыбы чувствительны и сострадательны. Однако было бы большой ошибкой думать о них как о безобидных личностях. Они одни из самых совершенных манипуляторов во всем зодиаке. Рыбы никогда не признаются, что допустили ошибку или в чем-то виноваты. Только когда четкие аргументы позволят их уличить во лжи, они неохотно признают свою неправоту.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.