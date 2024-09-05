Названы знаки зодиака, которые чаще других разводятся: вот в чем причина

Некоторые люди непостоянными в своих чувствах, более того – им трудно длительное время находится в отношениях с одним человеком. По словам астрологов, разводятся чаще других Близнецы, Овны, Львы, Стрельцы, Водолеи, Козероги и Весы.

Близнецы

Коммуникабельные Близнецы, известные своей двойственной природой, испытывают трудности с принятием решений. Их постоянно меняющиеся интересы и потребность в умственной стимуляции могут побудить их искать новые впечатления на стороне

Овен

Страстные Овны очень импульсивны и имеют большую потребность в независимости. Это мешает им поддерживать гармонию в браке. Однако, когда уроженцы знака смогут укротить свои желания и принять во внимание чувства партнера, создадут крепкую и длительную связь.

Лев

Харизматичные Львы ищут внимания и восхищения со стороны окружающих, что приводит к потенциальным конфликтам в браке. Их постоянная потребность в том, чтобы их ценили, может затмить потребности партнера, вызывая напряжение. Кроме того, Львы и сами могут пойти на измену.

Стрелец

Свободолюбивые Стрельцы известны своей страстью к приключениям, поэтому у них возникают трудности с поддержанием долгосрочных отношений. Однако, когда они идут на компромисс и ценят стабильность, которую предлагает брак, могут построить крепкие и длительные отношения.

Водолей

Независимые Водолеи могут ставить свои личные цели и идеалы выше потребностей партнера, что вызывает напряженность в браке. Если уроженцы знака научатся сочувствию и будут ценить эмоциональную связь с партнером, могут создать глубокую связь.

Козерог

Амбициозные Козероги сосредоточены на своей карьере, из-за чего иногда они могут уделять слишком мало времени и энергии партнеру. Их приверженность работе часто мешает построить счастливый брак. Однако, когда Козероги начнут уделять время любимому человеку, они смогут создать стабильные отношения, наполненные любовью.

Весы

Весы хотят гармонии и баланса в своей жизни, но им может быть трудно принимать решения. Это приводит к проблемам и конфликтам в браке. Однако, когда они поработают над общением и научатся точно определять свои потребности, смогут построить гармоничный брак.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.