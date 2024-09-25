Названы знаки зодиака, которые чаще всего разбивают сердца партнерам

Некоторые люди чаще других разбивают сердца своим партнерам – и причин может быть множество. По словам астрологов, речь идет об Овнах, Близнецах, Стрельцах и Скорпионах. Читайте детальнее!

Овен

Несмотря на то, что Овны ревнивы и трудно прощают измены, они могут параллельно со своим партнером встречаться с кем-то еще. Уроженцам знака быстро становится скучно в отношениях – им хочется приключений и романтики.

Овнами управляет Марс, планета сексуальности, агрессии и действия. Уроженцы знака быстро влюбляются и так же быстро чувствуют, что любовь прошла. Если вы находитесь в отношениях с Овнами, важно не допустить рутины. Постоянно вносите в свою жизнь что-то новое и интригующее.

Близнецы

Близнецам нужны перемены, независимость и свобода. Зачастую сложно понять, на какой стадии отношений вы находитесь с уроженцами знака. Они в один момент могут окружить партнера вниманием, а в другой – совершенно о нем забыть..

Более того, Близнецы могут даже встречаться с несколькими партнерами одновременно и не считать это изменой. Уроженцы знака всему найдут объяснение. Также они могут исчезнуть в одно мгновение без каких-либо объяснений.

Стрелец

Стрелец – самый изменчивый и нестабильный огненный знак. Такие люди крайне авантюрные, свободолюбивые и не терпят даже малейшей рутины. Они были бы готовы каждый день менять квартиру, район, работу, страну, привычки, убеждения, жизненные ценности и внешний вид.

Наиболее вероятно Стрельцы выберут стабильного и "безобидного" партнера, но от поиска приключений на стороне это их не остановит. Единственный случай, когда Стрелец не будет изменять партнеру, – если тот еще более непредсказуемый человек, чем он.

Скорпион

Скорпионы ценят романтику, душевную близость и верные отношения с партнером, если это для них действительно важно. Но иногда уроженцы знака не могут совладать со своим естественным стремлением к экспериментам в постели. Если партнер не готов пойти на самые смелые шаги в сексе, то Скорпион начнет изменять.

Иногда Скорпионов мотивирует обман из мести. Несмотря на внешнюю броню, уроженцев знака очень легко обидеть любым словом или действием. Скорпионы никогда не покажут своих слез, но будьте уверены – готовят месть. Обиженные Скорпионы могут быть жестокими и мстительными, им важно видеть страдания бывшего возлюбленного после расставания.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.