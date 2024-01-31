Названы знаки зодиака, которые любят все драматизировать: они играют свою 'роль'

Некоторые знаки зодиака – настоящие любители драмы, поскольку все преувеличивают, чтобы быть в центре внимания. По словам астрологов, речь идет о Львах, Близнецах и Рыбах.

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Лев

Лев любит похвалу и стремится заполучить группу почитателей. Уроженцы знака – отличные ораторы, но иногда они искажают факты и добавляют драматизма в истории. Они могут манипулировать фактами, давить на жалость или даже лгать, чтобы получить желаемый эффект.

Близнецы

Близнецы – воздушный знак зодиака, поэтому они легки на подъем, оптимистичны, но переменчивы. Они могут смеяться, а через минуту вдруг обидеться на одно сказанное слово, расплакаться, а потом целыми днями не разговаривать с тем, кто их обидел. Драматизм ситуации Близнецы постараются подчеркнуть, чтобы быть в центре внимания.

Рыбы

Рыбы считаются чрезвычайно эмоциональным и плаксивым знаком зодиака – у них легко вызвать слезы на глазах. Уроженцы знака могут рыдать из-за какой-то мелочи, но что еще хуже, так то что они будут бесконечно зацикливаться на обиде и возвращаться к тяжелым эмоциям.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.