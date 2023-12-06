Названы знаки зодиака, которые могут разбогатеть в 2024 году: вот кто в списке

Юпитер, известный как планета процветания, счастья и оптимизма, играет ключевую роль в астрологии. По словам специалистов по звездам, его расположение в 2024 год сулит большой успех в финансовой сфере для Тельцов, Дев и Козерогов – земных знаков, которые от природы практичны и стабильны.

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Телец

Телец, как знак земли, способен эффективно создавать и накапливать ресурсы. В 2024 году, когда Юпитер будет в его знаке, наступит время настоящего процветания. Уроженцы знака могут совершить карьерный рывок или решиться на создание собственного бизнеса, что приумножит их доходы в разы. Однако Тельцам стоит чаще прислушиваться к своей интуиции, чтобы избежать рисков.

Дева

Девы могут принять решение о смене работы на более высокооплачиваемую – и это придаст им сил и мотивации двигаться дальше. Уроженцы знака могут покорить высоты, о которых раньше только мечтали. Перфекционизм Дев позволит им получить желаемый результат в быстрые строки, что может вызвать зависть у других. Так что стоит быть осторожнее с недоброжелателями.

Козерог

Козероги, известные своим амбициозностью и трудолюбием, смогут увидеть результаты своих стараний. Уроженцы знака займут руководящую должность, к которой давно стремились. И хотя работы будет много, доход точно порадует. Козероги уже вскоре позволят себе покупку, которую долго откладывали на потом. Удача буде на их стороне, так что им можно рисковать.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.