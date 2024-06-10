Названы знаки зодиака, которые не верят в брак

Некоторые люди не торопятся заключать брак, потому что настроены скептически. По словам астрологов, боятся обязательств, а еще – потерять свою свободу Водолеи, Стрельцы и Близнецы.

Водолей

Свободолюбивые Водолеи боятся, что брак ограничит их во всем. Уроженцы знака не готовы отказаться от своих привычек ради любимого человека. Им всегда нужны новые впечатления, приключения и пространство, много пространства! Водолеям не нравится чувствовать себя привязанными к кому-то. Для них женитьба – это социальная норма, а против норм они привыкли бунтовать.

Стрелец

Стрельцы любят приключения и путешествия, они не могут усидеть на одном месте. Брак не устраивает их по разным причинам – и нежелание принадлежать кому-либо это только одна из них. Уроженцы знака предпочитают исследовать мир, а не погружаться в семейную рутину. Они уверены, что брак помешает в реализации их планов.

Близнецы

Авантюрные Близнецы очень коммуникабельные и любопытные. Им всегда нужно испытывать что-то новое, ведь они хотят открыть для себя мир. Уроженцы знака уверены, что брак не принесет ничего хорошего, а будет мешать им в их желаниях. Именно поэтому они не будут торопиться оформить отношения, что может стать проблемой для их второй половинки. К тому же Близнецы очень переменчивы и склонны к изменам.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.