Названы знаки зодиака, которые никогда не простят измену партнера

Некоторые относятся к изменам философски, для других верность – важнее всего, и они точно не простят предательства партнера. По словам астрологов, измена избранника или избранницы станет точкой в отношениях, в которых состоят Раки, Водолеи, Козероги.

Рак

Ответственные Раки ценят стабильность и порядок. Для уроженцев знака дом – их крепость, а семья важнее всего. Измена партнера станет для них болезненным ударом, после которого продолжать отношения невозможно. В такой момент слаженный и тщательно продуманный мир Раков начинает рушиться. Они не дадут второго шанса.

Водолей

Независимые и свободолюбивые Водолеи обожают приключения и новые впечатления, но когда дело доходит до отношений, все обстоит иначе. Уроженцы знака считают, что верность очень важна, иначе смысла в союзе нет совершенно. Если они узнают о предательстве, устроят скандал, а затем разорвут все связи.

Козерог

Для Козерогов очень важны отношения и семья. Если они вступают в брак, то верят, что это на всю жизнь. Уроженцы знака сохраняют верность партнеру и заботятся о нем, рассчитывая на такие же шаги в ответ. Измена для них недопустима. Козероги не прощают подобных вещей и разорвут отношения, несмотря ни на что.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.