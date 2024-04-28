Названы знаки зодиака, которые постоянно влюбляются 'не в тех людей'

Некоторые люди склонны влюбляться в партнеров, которые их не ценят. По словам астрологов, чаще всего с разбитым сердцем остаются Раки, Львы, Водолеи и Рыбы. Вот в чем причина!

Рак

Эмоциональные и чувствительные Раки притягивают к себе как магнит очень сдержанных людей. Те способны разрушить мир уроженцев знака в считанные минуты своим безразличием и холодом. Кроме того, у Раков есть острая потребность заботиться о других, что часто заставляет их ввязываться в токсические отношения.

Лев

Львы обожают быть в центре внимания, но это может им дорого стоить. Они влюбятся в людей, которые не могут удовлетворить их истинные эмоциональные потребности, а всего лишь являются ярким дополнением к ним. Такие отношения обычно недолгосрочны – и заканчивается все бурными скандалами.

Водолей

Свободолюбивые Водолеи известны своей нестандартностью. Они часто влюбляются в людей, не готовых к длительным отношениям, и это способно разбить им сердце. Уроженцы знака смотрят на мир в розовых очках и столкновение с жестокой реальностью может оказаться для них очень болезненным.

Рыбы

Романтичные Рыбы привыкли видеть в людях лучшее, что может заставить их влюбиться тех, кто не оценит высоких чувств. Их склонность идеализировать других может привести к глубоким эмоциональным потрясениям. Рыбы очень болезненно переживают расставание и даже могут впасть в длительную депрессию.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.