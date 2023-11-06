Названы знаки зодиака, которые влюбляются с первого взгляда: они верят в сказку

Некоторые люди способны влюбиться с первого взгляда – они не скрывают своих чувств и не боятся разочарований, а просто следуют зову сердца. По словам астрологов, речь идет об Овнах, Близнецах, Львах, Весах и Скорпионах.

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Овен

Овны энергичны и эмоциональны. Они легко могут влюбиться в того, кто взбудоражит их воображение. Уроженцы знака ищут ярких эмоций и новых впечатлений, поэтому выражение "в омут с головой" – это о них.

Близнецы

Близнецы могут вступить в романтические отношения спонтанно. Они быстро очаровываются тем, кто привлек их внимание, но также быстро могут и "остыть". Уроженцы знака очень переменчивы, что становится проблемой в построении долгосрочных отношений.

Лев

Львам нравится быть в центре внимания и получать то, что они хотят, даже в отношениях. Они могут быстро влюбиться, когда находят кого-то, кто их понимает. Однако Львы не терпят неуважения – даже невинная шутка может стать поводом для разрыва.

Весы

Весы стремятся к гармонии в отношениях. Они могут быстро влюбиться в того, кто дает им чувство равновесия и эстетическое удовлетворение. Представители этого знака особенно ценят красивые и символичные подарки.

Скорпион

Скорпионы известны своей чрезмерной эмоциональностью в отношениях. Они любят яростно и страстно, но так же быстро могут перегореть. Уроженцы знака склонны к бурным проявлениям ревности и будут подозревать вторую половинку во всех грехах.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.