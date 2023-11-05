Названы знаки зодиака, которые всегда получают от жизни то, что хотят

Некоторые люди получают от жизни практически все, чего хотят – они без труда могут найти вторую половинку, совершить карьерный рывок, много путешествуют и не жалуются на здоровье. По словам астрологов, это связано с особенной благосклонностью звезд. Главными счастливчиками смело можно назвать Рыб и Стрельцов.

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Рыбы

Рыбы – самые большие мечтатели, чье воображение не знает границ. Они настолько тесно связаны со своими мечтами, что грань между реальностью и фантазией для них может стираться. Еще уроженцы знака обладают безграничной верой в свои мечты, что является большим плюсом, ведь зачастую их мечты сбываются именно потому, что они так сильно в них верят.

Рыбы склонны жить так, как будто их мечты уже сбылись, и удача обычно на их стороне. Уроженцы знака очень чувствительны и обладают сильной интуицией, что позволяет им избегать неприятностей.

Стрелец

Стрелец высокомерен в своих желаниях и в то же время чрезвычайно оптимистичен. Его козырем является целеустремленность – уроженцы знака идут к своей мечте, несмотря на все препятствия. Их способность постоянно поддерживать высокий уровень энергии в конечном итоге дает все, чего они хотят.

Уроженцы знака очень открыты к миру, много путешествуют и заводят все новые знакомства. Это помогает им в продвижении по карьерной лестнице. Стрельцы хорошо зарабатывают, но предпочитают не копить деньги, а тратить их на удовольствия.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.