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Астрология и гороскопы

Названы знаки зодиака, которые всегда получают от жизни то, что хотят

Анастасия Крыщук

Названы знаки зодиака, которые всегда получают от жизни то, что хотят

Некоторые люди получают от жизни практически все, чего хотят – они без труда могут найти вторую половинку, совершить карьерный рывок, много путешествуют и не жалуются на здоровье. По словам астрологов, это связано с особенной благосклонностью звезд. Главными счастливчиками смело можно назвать Рыб и Стрельцов.

Рыбы

Рыбы – самые большие мечтатели, чье воображение не знает границ. Они настолько тесно связаны со своими мечтами, что грань между реальностью и фантазией для них может стираться. Еще уроженцы знака обладают безграничной верой в свои мечты, что является большим плюсом, ведь зачастую их мечты сбываются именно потому, что они так сильно в них верят.

Рыбы склонны жить так, как будто их мечты уже сбылись, и удача обычно на их стороне. Уроженцы знака очень чувствительны и обладают сильной интуицией, что позволяет им избегать неприятностей.

Стрелец

Стрелец высокомерен в своих желаниях и в то же время чрезвычайно оптимистичен. Его козырем является целеустремленность – уроженцы знака идут к своей мечте, несмотря на все препятствия. Их способность постоянно поддерживать высокий уровень энергии в конечном итоге дает все, чего они хотят.

Уроженцы знака очень открыты к миру, много путешествуют и заводят все новые знакомства. Это помогает им в продвижении по карьерной лестнице. Стрельцы хорошо зарабатывают, но предпочитают не копить деньги, а тратить их на удовольствия.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.

Астрология и гороскопы