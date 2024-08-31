Названы знаки зодиака с самой короткой продолжительностью жизни

Образ жизни в большой мере влияет на то, будет человек долгожителем или нет. Но астрологи утверждают, что не менее важна дата рождения. По словам астрологов, прожить меньше всего могут Близнецы, Рыбы и Стрельцы.

Близнецы

Коммуникабельные Близнецы очень любопытны, что толкает их порой на импульсивные и рискованные поступки. Их ненасытное желание все исследовать и везде участвовать может привести к неприятностям и опасным ситуациям. Именно поэтому астрологи прогнозируют Близнецам одну из самых коротких продолжительностей жизни. С

Рыбы

Мечтательные Рыбы любят убегать от реальности в своих мыслях и могут не заметить приближающуюся опасность. Более того, из-за своей чувствительности они склонны к разным болезням, поэтому представителям этого знака зодиака также предсказывают одну из самых коротких продолжительностей жизни.

Стрелец

Стрельцы, которые известны как искатели приключений, любят исследовать мир, особенно его "темную" сторону. Уроженцы знака обожают адреналин и участвуют в рискованных приключениях. Именно поэтому астрологи не предсказывают Стрельцам долгую жизнь.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.