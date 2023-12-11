Названы знаки зодиака зодиака, которым труднее всего угодить с подарком: вот в чем причина

Некоторым людям очень трудно подобрать подходящий подарок – кажется, что любой презент вызовет у них лишь чувство разочарования. По словам астрологов, труднее всего угодить пяти знакам зодиака. Речь идет о Близнецах, Девах, Весах, Скорпионах и Козерогах.

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Близнецы

Близнецы известны своей переменчивой натурой и способностью быстро менять мнение. Именно по этой причине их предпочтения утром и вечером одного дня – совершенно разные. Если вам нужно сделать рождественский подарок этому знаку, то ключевым моментом может быть универсальность: выбирайте подарки, соответствующие их многочисленным интересам.

Дева

Люди, рожденные под знаком Девы, ценят точность и внимание к деталям: они требовательны к подаркам, так как ожидают получить что-то практичное и созданное специально для них. Выбирать подарок для Дев означает уделять пристальное внимание их личным вкусам и потребностям.

Весы

Весы – один из самых нерешительных знаков зодиака, и по этой причине им может быть трудно угодить, когда дело касается личного выбора. Стоит выбрать что-нибудь эстетически красивое или отражающее их любовь к балансу.

Скорпион

Рожденные под знаком Скорпиона известны своей эмоциональностью и склонностью к тайнам. Они могут быть разборчивы в выборе подарков, желая чего-то значимого и глубокого. Только подарок, удовлетворяющий страсть к неизведанному, может стать ключом к завоеванию их сердца.

Козерог

Козероги безусловно относятся к числу знаков зодиака, наиболее ориентированных на успех и практичность. Из-за этой характеристики им трудно угодить, особенно если они считают, что подарок для них бесполезен. Выбор подарка, который имеет практическую ценность в повседневной жизни, заставит Козерогов почувствовать, что их понимают и ценят.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.