Не могут определиться! Названы знаки зодиака, которые непостоянны в своих чувствах

Некоторые люди настолько непостоянны в своих чувствах, что отношения с ними превращаются в американские горки. По словам астрологов, речь идет о Близнецах, Стрельцах, Водолеях, Рыбах и Весах.

Близнецы

Общительные Близнецы – мастера флирта. Уроженцы знака подобны бабочкам, которые никогда не задерживаются на одном цветке надолго. Сегодня они могут признаваться в любви одному человеку, а завтра – совершенно другому. За Близнецами иногда сложно угнаться, но с ними не придется скучать.

Стрелец

Стрельцы – путешественники, которые ценят новый опыт и эмоции. Они быстро влюбляются, но также быстро их чувства гаснут, особенно если маячит перспектива нового приключения. Спонтанность – их второе имя, поэтому на стабильность в отношениях даже не надейтесь.

Водолей

Водолеи – непредсказуемые индивидуалисты. Сегодня они здесь, а завтра совершенно в другом месте. Они очень спонтанные, импульсивные – и это касается все сфер. Они могут отправиться в путешествие с человеком, которого знают пару часов. Но никогда не позволят никому себя ограничивать.

Рыба

Рыбы – это океан эмоций. Их сердце может менять "направление", как компас на корабле во время шторма. Есть конфликты на горизонте? Рыбы быстро сбегут из отношений в поисках нового партнера. Для них жизнь – это постоянные изменения. Поэтому сегодня вы – весь их мир, а завтра они могут о вас забыть. В Рыб легко влюбиться, но сложнее всего удержать их надолго.

Весы

Весы любят баланс, в результате чего у них могут возникнуть проблемы с принятием решений. Встречаться с уроженцами знака – это все равно, что участвовать в бесконечном конкурсе красоты: вам постоянно придется сталкиваться с конкуренцией. К счастью, Весы не действуют поспешно. Если они поменяют объект своей привязанности, то сначала тщательно это обдумают.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.