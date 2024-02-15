Не решаются сделать первый шаг! Названы четыре самых застенчивых знака зодиака

Застенчивость – это черта характера, которая иногда затрудняет повседневную жизнь. По словам астрологов, труднее всего заявить о себе четырем уроженцам зодиакального круга. Речь идет о Раках, Девах, Скорпионах и Рыбах.

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Рак

Рак – очень семейный человек, который дорожит отношениями со своими близкими. В его жизни есть небольшая группа людей, которым он доверяет и среди которых чувствует себя относительно легко. В другой компании он полностью замыкается в скорлупе своей панической застенчивости. Рак боится непонимания и неприятия, поэтому ему очень трудно сделать первый шаг в отношениях.

Дева

Дева – интроверт, ценящий мир вокруг себя. Она застенчива и в то же время сдержанна, не любит находиться в большой и шумной компании. Дева готова слушать других, но не очень охотно говорит о себе, боясь быть отвергнутой или обиженной. Она часто не может проявить инициативу по отношению к человеку, который привлек ее внимание.

Скорпион

Скорпион, несомненно, один из самых загадочных знаков зодиака, который с трудом доверяет другим. По этой причине он не раскрывает свои мысли и чувства. Маска застенчивости и загадочности призвана помочь ему скрыться от мира и всех тех людей, которые не внушили ему доверия. Это мешает Скорпиону найти свою вторую половину.

Рыбы

Рыбы определенно одиночки, которые неохотно говорят о себе. Они не хотят раскрывать слишком много своих секретов другим. Такое поведение является результатом их высокой чувствительности. Рыбы хотят любой ценой защитить себя, поэтому неудивительно, что им трудно завести друзей и найти любовь на всю жизнь.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.