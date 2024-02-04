Не спросят напрямую: названы знаки зодиака, которые любят домысли и витают в мечтах

Некоторые люди полагаются на судьбу и терпеливо ждут развития событий. Другие анализируют в голове все возможные варианты, строят предположения и могут часами задаваться вопросом "а что было бы, если бы". Особую склонность к этому имеют три знака зодиака.

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Рыбы

Рыбы считаются самым мечтательным знаком зодиака. Им нравится иногда побыть в одиночестве и подумать об окружающем мире. Они обладают богатой внутренней жизнью и охотно делятся своими размышлениями с близкими. По каждой теме у них есть свое мнение, и в жизни Рыбы руководствуются прежде всего интуицией. Они проводят свободное время в размышлениях и постоянно задаются вопросом, что их ждет в будущем, но не умеют задавать вопросы напрямую.

Рак

Раки обычно загадочны и замкнуты. Им нравится анализировать каждую ситуацию, которая происходит с ними, в уединении своего дома. Им трудно поверить в искренние намерения других, поэтому они осторожны и часто предполагают худший вариант развития событий. Человек, рожденный под знаком Рака, боится, что его обманут или воспользуются, поэтому он обращает внимание на каждый жест и задается вопросом, что бы он мог означать.

Весы

Весы обычно любят посплетничать. Они интересуются делами других людей и обладают ярким воображением. Уроженцы знака любят обмениваться мнениями и обсуждать различные темы. Если им что-то не говорят, они позже это проанализируют и добавят детали. Весы часто нерешительны и взвешивают все "за" и "против", прежде чем принять решение.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.