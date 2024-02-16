Не стоит им доверять! Названы самые фальшивые знаки зодиака: они скрывают эмоции за 'маской'

Некоторые люди скрывают свои истинные эмоции и могут замышлять подлости, пряча намерения за маской дружелюбия. По словам астрологов, самыми фальшивыми являются уроженцы пяти знаков зодиака. Вот кому не стоит слепо доверять!

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Овен

Хотя Овны могут быть хорошими друзьями, нельзя отрицать, что они склонны к предательству. Их действия за спиной близких могут вызвать серьезные сомнения. Есть риск, что, когда Овен почувствует выгоду вне отношений или дружбы, разорвет их и выберет кого-то другого.

Близнецы

Близнецы переменчивы, как хамелеоны, поэтому им не всегда можно доверять. В один момент они заявляют о большой дружбе, а в потом, когда им что-то взбредет в голову, способны возненавидеть и вонзить кинжал прямо в сердце. Близнецы могут быть двуличными и склонны говорить о других за их спиной.

Лев

Львов больше всего заботят выгоды, которых они могут достичь. Если им придется отказаться от своих друзей на пути к успеху, они сделают это, не задумываясь. Уроженцы знака также могут быть злыми, капризными и чаще других делают вид, что не замечают, когда кому-то нужна помощь.

Рыбы

Рыбы часто вступают в отношения, которые могут им дать какие-то выгоды. Когда появится такая возможность, они без колебаний пойдут на все ради достижения своей цели. Уроженцы знака умеют искусно врать, особенно если это им поможет реализовать задуманное.

Скорпион

Скорпионы – самые загадочные и непредсказуемые среди других знаков зодиака. Они жестокие и неумолимые. Если возникнет спор или возникнет недопонимание, не захотят слушать объяснений. Когда решают прекратить отношения, сжигают все мосты и терпеливо ждут возможности отомстить, хотя и могут улыбаться в лицо.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.