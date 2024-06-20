Не стоит им доверять! Названы три знака зодиака, которые никогда не держат слово

Некоторые люди слишком непостоянны в своих решениях и не умеют держать слово. По словам астрологов, речь идет о Весах, Рака и Близнецах, обещаниям которых не стоит верить! Они могут говорит одно, а делать другое: дело в том, что они слишком импульсивны.

Весы

Весы не хотят никого обидеть или задеть, ведь это очень добрые и эмоциональные люди. Однако они очень нерешительные и часто меняют свое мнение под влиянием разных факторов. Уроженцы знака до последнего момента не знают, что будет лучше…. В отношениях Весам нужен уверенный в себе партнер, который сможет вести их по жизни.

Рак

Раки – добросердечные люди, которые на первое место ставят честность, но они слишком эмоциональны и чувствительны. Уроженцев знака может ранить даже необдуманное, неосторожное слово – и тогда они начинают действовать импульсивно, противореча своим словам и тому, что обещали раньше. Раки вообще не пытаются притворяться – если их что-то задевает, они действуют соответственно. Им нужен более уравновешенный, спокойный партнер.

Близнецы

Близнецы – словно два разных человека, живущие в одном теле. Они также не пытаются кого-либо намеренно обидеть, а скорее даже стараются угодить. Если им предложить встретиться, они обязательно согласятся, потому что не хотят никого обидеть, а потом могут забыть об обещании. Любовные отношения с представителями этого знака зодиака сложны, иногда даже невозможны, поскольку Близнецы обманывают и не держат своего слова.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.