Не стоит им слишком доверять! Названы худшие подруги по знаку зодиака

Некоторые люди используют дружбу в своих целях, надевая маску доброты и заботы. Но на самом деле их намерения злые. По словам астрологов, худшими подругами можно назвать Рыб, Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков.

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Рыбы

Женщины этого знака зодиака любят соревноваться. Не ждите от них искренних комплиментов или хороших советов. Они склонны дружить с теми, кого считают ниже себя.

Овен

Овен любит искать азарта. Дружба с уроженцами знака – огромная душевная нагрузка, особенно для людей, ценящих покой в ​​жизни. Более того, они часто лгут и пользуются чужой наивностью.

ТелецЖенщины-Тельцы делают... все напоказ! Помощь с ребенком, организация переезда, утешение людей после расставания – все эти действия призваны доказать доброту сердца. Когда гаснет свет и нет публики, на них можно не рассчитывать.

Близнецы

С Близнецами никогда не знаешь наверняка, чего ждать. Сегодня они дружелюбные и преданные подруги, а на следующий день обижаются или обвиняют вас в своем прошлом.

Рак

Женщины-Раки не подходят для дружбы. Они эгоистичны, собственнические и, к сожалению, часто беспокойны. По своей природе они видят в каждой женщине угрозу, которую готовы устранить любой ценой.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.