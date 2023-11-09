Не стойте у них на пути, вы будете уничтожены! Названы знаки зодиака с самой разрушительной энергетикой

Некоторым людям достаточно неодобрительно взглянуть на кого-нибудь другого, чтобы привлечь на его голову большие неприятности. По словам астрологов, это связано с тем, что некоторые знаки зодиака обладают очень сильной и разрушительной энергетикой. В древности им приписывали особые способности к черной магии. Речь идет о Скорпионах, Близнецах и Рыбах.

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Скорпион

Скорпионов иногда называют знаком зодиака с черной душой из-за загадочности, мстительности и закрытости. С ними лучше не ввязываться в конфликты, поскольку их злые слова часто воплощаются в жизнь. Скорпионы никогда не прощают обид и не забудут того, кто однажды встал у них на пути. Такому человеку точно не поздоровится.

Близнецы

Эти люди часто предаются негативным эмоциям по отношению к другим, потому что они просто завидуют. К сожалению, Близнецы обладают сильной энергетикой, способной навредить и даже разрушить счастье других. Имея дело с уроженцами знака, очень хорошо думайте о том, что им раскрыть и говорить ли вообще. Чем меньше они знают о вас, тем безопаснее и лучше.

Рыбы

Представителям этого знака часто говорят, что они навлекают несчастья на других. Эти люди могут долго затаивать обиду и даже вынашивать различные плохие намерения. И в какой-то момент все это вспыхнет. С Рыбами, как и со Скорпионом – либо дружите и не спорьте, либо будьте нейтральны. Уроженцы знака также склонны к зависти, что только усиливает негативную энергетику.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.