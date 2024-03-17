Не торопятся: названы четыре знака зодиака, которые вступают в брак гораздо позже других

Пути любви непостижимы, и если кому-то удается найти своего человека раньше, то кому-то позже. По словам астрологов, четыре знака зодиака вступают в брак только в зрелом возрасте. Речь идет о Близнецах, Скорпионах, Козерогах и Рыбах.

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Близнецы

Близнецы с детства надеются на настоящую любовь. Они очень рано ищут свою судьбу, первые браки часто могут оказаться неудачными. Многие Близнецы обретают свою истинную сущность, когда приближаются к сорокалетнему рубежу.

Скорпион

Скорпионы предпочитают быть независимыми до последнего, поэтому свадебные планы часто откладываются и откладываются. Им важен статус, и они вступают в брачный союз, если действительно верят, что их вторая половинка останется с ними на всю жизнь.

Козерог

Козерог хочет чувствовать себя в безопасности, но работа часто мешает устроить личную жизнь. Уроженцы знака – трудоголики, и это не секрет. Из-за этого они могут поздно найти свою вторую половинку.

Рыбы

Рыбы любят романтику, но мечтательность часто мешает серьезным отношениям. Иногда партнеры не воспринимают Рыб слишком серьезно. Уроженцам знака требуется некоторое время, чтобы прийти в себя, поэтому налаживание отношений происходит не так быстро.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.