Не умеют жить настоящим: названы три знака зодиака, которым сложно отпустить прошлое

Некоторые люди совершенно не умеют отпускать прошлое, даже если оно становится для них тяжелым бременем и отнимает много эмоциональных сил. По словам астрологов, тратят время на давно ушедших людей и несбыточные ожидания Раки, Тельцы и Скорпионы!

Рак

Раками управляет Луна, что делает уроженцев знака крайне чувствительными. Они не могут отпустить людей, события и эмоции, время от времени возвращаясь к ним мысленно. Раками управляют воспоминания – и это дар и проклятие одновременно. Хорошая память уроженцев знака позволяет им не забыть действительно важные моменты, но в то же время погружает в постоянную ностальгию.

Телец

Одержимость Тельцов прошлым заключается в том, что они видят в нем что-то очень устойчивое. Уроженцы знака больше всего хотят стабильности в жизни и привыкли двигаться по намеченному маршруту. Иногда отчаянное желание вернуться к истокам играет с этим ними злую шутку: Тельцы останавливаются в своем развитии, как профессиональном, так и личном.

Скорпион

Скорпионы чувствительны к эмоциям других и обладают фантастической способностью ими управлять. Но уроженцы знака тратят больше энергии, чем другие, на воспоминания, потому что зависят от прошлого. Они постоянно анализируют свои ошибки и успехи, упуская те возможности, которые подбрасывает им судьба. Именно поэтому Скорпионы часто остаются одиночками.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.