Ненавидят обязательства! Названы худшие мужья и жены по знаку зодиака

Есть люди, которые неохотно решаются на долгосрочные отношения и избегают обязательств – брак точно не является для них приоритетом. По словам астрологов, речь идет о Весах, Близнецах, Водолеях и Стрельцах, которых считают худшими мужьями и женами.

Весы

У Весов часто возникают проблемы с принятием решений. Уроженцы знака ценят свою независимость, поэтому неохотно вступают в длительные отношения.

Близнецы

Близнецы со страхом относятся ко всем видам обязательств. Они неохотно привязываются только к одному человеку, а если и привязываются, то на короткое время. Многие люди, рожденные на рубеже мая и июня, испытывают внутренний страх перед обязательствами. Вот почему Близнецы не хотят жениться.

Водолей

Водолеи редко чувствуют себя полностью готовыми посвятить свою жизнь избраннику или избраннице. Даже если они влюблены, быстро разочаровываются. Водолеи предпочитают случайные знакомства, при которых не нужны обязательства.

Стрелец

Стрельцы – один из самых нетерпеливых знаков зодиака, которому быстро становится скучно – он постоянно ищет новых впечатлений. Долгосрочные отношения не придают ему оптимизма, а скорее делают его несчастным. Стрелец — душа компании, и он слишком сосредоточен на себе, чтобы обращать внимание на кого-либо еще.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.