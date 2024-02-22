Никогда не простят обид: названы три самых мстительных знака зодиака

Некоторые люди очень мстительны и не забывают обид даже спустя года. По словам астрологов, речь идет о Козерогах, Скорпионах и Овнах.

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Козерог

Хоть Козероги и могут быть чувствительными, способны собрать всю свою волю в кулак и отомстить обидчику. Уроженцы знака обязательно проанализируют поведение оппонента и затем ответят ему в самый неожиданный момент. Да, возможно, Козерог и будет переживать из-за случившегося, но они точно не позволит всему идти своим чередом.

Скорпион

Это самый темный, самый опасный и самый мстительный знак зодиака, поэтому в конфликт с ним лучше не вступать. Даже если человек думает, что отпустил безобидную шутку в адрес Скорпиона, лучше несколько раз извиниться, а затем исчезнуть из жизни этого знака зодиака. Однако даже в этом случае он может найти своего врага и захотеть испортить ему жизнь. Скорпиону это даже нравится, что он никого не может простить.

Овен

На самом деле Овен не только быстро вспыхивает в конфликте, но и довольно быстро остывает. Но если человек попадет под горячую руку представителя стихии огня, то его ждут неприятности. Дело в том, что Овен сначала что-то делает, а потом думает. В прямой конфликт с Овном лучше не ввязываться, поскольку он не умеет контролировать свои чувства и может очень сильно ранить человека.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.