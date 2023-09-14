Новолуние в Деве может 'перевернуть' жизнь: что делать, чтобы привлечь удачу

Новолуние в Деве, которое состоится 15 сентября 2023 года, значительно повлияет на жизнь всех уроженцев зодиакального круга. По словам астрологов, данное явление закладывает основу для будущих изменений. Хотя может ощущаться застой, вызванный ретроградной активностью, эта дата станет поворотным моментом для многих.

Это один из лучших периодов, если речь идет о смене работы, карьерном росте и личной жизни. Новолуние даст пространство для реализации давних планов и позволит осуществить мечты, но для этого придется засучить рукава и действовать.

Это хорошее время для пересмотра своих целей. Если вы находитесь на этапе, когда вы не полностью реализованы в профессиональном плане, подумайте о том, какая работа приносит вам удовольствие. Однако начать надо с наведения порядка в квартире. Освободитесь от всего лишнего, чтобы привлечь в жизнь удачу. Составьте план или нарисуйте карту желаний – это даст представление о том, что нужно делать в первую очередь.

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Хорошим началом к большим переменам будет погашение долгов. Но речь идет не только о деньгах, но и обещаниях, которые давали раньше. Стоит извиниться перед всеми, кого обидели, чтобы отпустить негатив и освободится от уз, а также разорвать токсические связи.

Поскольку новолуние – символическое новое начало, во время него стоит сосредоточиться на планировании и постановке новых целей. С этого момента Луна начнет расти, поэтому будет больше энергии для действий. Это отличная отправная точка для перемен в жизни: если вы что-то решил (например, найти новую работу), то будет больше шансов, что все получится.

Новолуние также является идеальным временем для того, чтобы начать диету, придерживаться ее будет намного легче, и в широком понимании косметического ухода - эффект будет заметен быстрее.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.