Новолуние в Деве перевернет жизнь четырех знаков зодиака: грядут большие перемены

Новолуние в Деве, которое состоится 15 сентября, является особенным периодом – знак, под которым оно пройдет, указывает на ускорение дел и затрагивает темы здоровья, карьеры и любви. По словам астрологов, большие перемены ждут четырех уроженцев зодиакального круга.

Овны, Львы, Козероги и Водолеи могут сделать резкий разворот в жизни, чтобы осуществить мечты. Новолуние в Деве заставит их задуматься, по правильному ли пути они двигаются и чего хотят на самом деле.

Овен

С одной стороны, новолуние в Деве подтолкнет Овнов к пересмотру приоритетов и наведению порядка. С другой стороны, заставит взять на себя ответственность за собственное здоровье и благополучие. Это прекрасное время для того, чтобы найти баланс между работой и личной жизнью. Сделайте шаг назад, чтобы понять, что делает вас счастливыми.

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Лев

Львам придется пересмотреть свои расходы и установить финансовые границы. Уроженцы знака вдруг поймут, что мышление изобилия начинается с благодарности за то, что есть сейчас. Новолуние в Деве научит уроженцев знака радоваться мелочам. Львы смогут воплотить в жизнь свои идеи и мечты, а одинокие – встретят вторую половинку.

Козерог

Козерогам захочется выйти за пределы своей зоны комфорта, это новолуние позволит им расширить кругозор. Уроженцы знака придут к выводу, что не нужно никому ничего доказывать. Гораздо важнее – быть уверенным в том, что идете по правильному пути. Козероги могут сменить место жительства или работу, удача будет на их стороне.

Водолей

В жизни Водолеев грядут радикальные перемены, но самый большой урок, который они усвоят, – это умение балансировать между поддержкой других и заботой о своем собственном благополучии. Нет ничего плохого в том, чтобы быть эгоистичными, особенно когда дело касается заботы о себе и самосовершенствования.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.