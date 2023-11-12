Новолуние в Скорпионе несет большие перемены: почему 13 ноября может перевернуть жизнь

Новолуние в Скорпионе – это врата к духовной трансформации, утверждают астрологи. Все дело в том, что данный знак зодиака сконцентрирован на глубоких чувствах и отбрасывает мелочи в сторону на пути к своей цели. 13 ноября вызовет у многих у желание докопаться до истины и избавиться от токсических связей.

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Эта фаза лунного цикла будет способствовать новым начинаниям. Скорпион укажет путь к осуществлению главных мечтаний, ведь это водный знак, связанный с интуицией, страстью, эмоциями и желаниями. Он символизирует трансформацию, необходимость отпустить то, что нас сдерживает, а также поддерживает стратегические действия, а также настойчивость.

В современной астрологии Скорпионом управляет Плутон, планета разрушения и трансформации. В традиционной астрологии – Марс, могущественный бог войны. Ноябрьское новолуние усилит напряжение – под влиянием этих энергий мы можем захотеть разорвать связи с токсичными для нас вещами. Это применимо к людям, ситуациям и даже к собственным вредным привычкам.

Новолуние рождается под завесой тьмы. Новолуние в Скорпионе – самое мрачное явление года, раскрывающее все тайны. Это шанс посеять новые семена намерений, которые прорастут в будущее нашей мечты.

Когда Луна возродится на небе 13 ноября 2023 года, погрузитесь в свои эмоции и спросите себя, чего вы действительно хотите. Скорпион покажет вам, от чего нужно отказаться, чтобы освободить место для новых впечатлений. Подавленные эмоции выйдут на поверхность, чтобы познакомить вас с истинным я.

Какие еще темы будут затронуты в это новолуние? Все будет вращаться вокруг тайн в отношениях, невысказанных слов, подавленных эмоций, траты денег, самодисциплины и проблем, связанных с болезнью или смертью. Это заставит превратить наши слабости в силу и подготовит нас к великой трансформации. Новолуние – это всегда конец и начало. Мы прощаемся со старыми темами и приветствуем новые. Начинаем новый цикл, не оглядываясь.

Новолуние в Скорпионе – что теперь делать?

Не бойтесь темноты и глубины Скорпиона. Новолуние в его знаке усилит вашу мотивацию к достижению цели. Теперь спокойно планируйте свои дальнейшие действия. Посмотрите в лицо своим страхам и ограничениям.

Венера в Весах, которая в настоящее время управляет космосом, поможет восстановить баланс в вашей жизни. Она покажет, какие стереотипы следует сломать, чтобы стать лучшей версией себя. Избавьтесь от старой энергии. Создайте новое пространство для своего личного развития. Будьте спокойны и верьте, что ваша судьба движется в правильном направлении.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.