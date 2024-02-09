Новолуние в Водолее перевернет жизнь трех знаков зодиака: вот что их ждет

Новолуние в Водолее 10 февраля 2024 принесет значительные перемены, которые будут очень ощутимыми для трех уроженцев зодиакального круга. Водолей означает революцию, инновации и бунт, поэтому внезапные повороты будут неизбежны.

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События 10 февраля могут перевернуть жизнь с ног на голову. Знаки зодиака, которые ощутят на себе основную тяжесть февральского новолуния, скорее всего, почувствуют дискомфорт. Им пора отпустить свои старые убеждения

Необходимость перемен во время новолуния в Водолее будет неоспорима, но принять их может быть сложно. Сохраняйте непредвзятость и подготовьте пространство для новых впечатлений. Особенно, если вы один из трех знаков зодиака, представленных в списке ниже.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Телец будет одним из знаков зодиака, который больше всего пострадает от февральского новолуния. Изменения могут показаться ошеломляющими, но Вселенная не зря подталкивает вас к новым впечатлениям. Новолуние в Водолее разрушит вашу карьеру, поставив перед вами новые задачи или заставив изменить свои решения. На мгновение вы потеряете почву под ногами.

Это поможет вам освободиться от ситуации, которая больше не служит вашему росту. Пришло время сосредоточиться на том, что вам нужно больше всего. Ваша профессиональная жизнь должна снова заиграть красками.

Лев (23 июля – 22 августа)

Вы редко чувствуете, что находитесь не в центре внимания. К сожалению, новолуние в Водолее нацелится на ваше эго. Вместо того, чтобы сосредоточиться на себе, вы будете вынуждены обращать внимание на людей в своей жизни. Вы можете даже почувствовать себя просто игроком в чужой игре.

Вы потеряете контроль на мгновение. Сможете ли вы справиться с ролью второго плана? Что бы ни случилось, не принимайте это на свой счет. Вы по-прежнему важны. Однако на этот раз нужно учиться на опыте других людей.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Будьте готовы к турбулентности. Луна в вашем знаке зодиака подтолкнет вас к глубинам вашего подсознания. У вас есть огромная возможность расти и меняться, но вы не сделаете этого, пока не освободитесь от прошлого. Разрушьте старые шаблоны. Отпустите то, что не соответствуют тому, кем вы становитесь.

Какие привычки или убеждения кажутся вам ограничивающими? Нестабильность Урана во время этого новолуния определенно скажется на вас. Придерживайтесь своего нового плана, демонстрируя устранение любых блокировок.

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Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.