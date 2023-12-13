Нужно быть начеку! Назван худший месяц для всех знаков зодиака в 2024 году

Судьба может быть жестокой, но она всегда справедлива, утверждают астрологи. По их словам, 2024 год принесет некоторые испытания уроженцам зодиакального круга, но они сделают их сильнее. Читайте, какой месяц окажется самым трудным для вас.

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Овен – май

Май в 2024 году – нумерологическое число 4. Ему свойственны терпение, трудолюбие и верность, а это черты, далекие от личности Овна. Поэтому в этом месяце он совершенно не сможет сориентироваться в реальности. Ему придется работать над собой.

Телец – июнь

Июнь 2024 года – нумерологическое число 5. Ему свойственны харизматичность, энергичность и легкомысленность, что не понравится знаку зодиака Телец. Он ценит стабильность, более замкнут и любит следовать плану.

Близнецы – сентябрь

Сентябрь 2024 года – нумерологическое число 8, которому присуща агрессивность и неукротимая сила. Творческие, но в то же время тихие и скромные, Близнецы могут почувствовать себя подавленными и полностью отстраниться от реальности.

Рак – декабрь

Декабрь – особенный месяц в 2024 году, поскольку это нумерологическое число 11, то есть главное число. Само название указывает на то, что это не нумерология для Рака, который скорее домосед. На него будут давить другие, он весь месяц будет прятаться в своей скорлупе.

Лев – август

Хоть август и сезон Льва, в 2024 году он будет для него неблагоприятен. Нумерологическое число 7 характеризуется замкнутостью. Общительный, энергичный и эксцентричный Лев из-за этого будет чувствовать себя подавленным.

Дева – апрель

Апрель – нумерологическое число 3 в 2024 году. Оно характеризуется творчеством и оптимизмом, что должно благоприятствовать Деве, но в этом году апрель будет крайне неудачным и тяжелым месяцем. Все из-за накопления 4 в дате.

Весы – март

Март 2024 года – это тоже число 11. Оно будет полностью доминировать над Весами. У уроженцев знака возникнут огромные проблемы. Для них это будет чрезвычайно напряженный месяц.

Скорпион – октябрь

Октябрь 2024 года – нумерологическое число 9, которое отвечает за жизненную миссию. Это может стать невыносимым для Скорпиона, который довольно эгоистичен.

Стрелец – январь

Стрелец также столкнется с нумерологическим числом 9 в 2024 году, январь станет для него испытанием. Этот огненный знак зодиака будет рад помочь другим, усидеть на месте он не сможет и навлечет на себя проблемы.

Козерог – ноябрь

Нумерологическая единица, то есть ноябрь 2024 года, уверена в себе и твердо стоит на ногах. Чего нельзя сказать о Козероге. У этого человека непростой характер, но он не любит переступать черту. В ноябре его темные черты проявятся.

Водолей – июль

Июль 2024 года – нумерологическое число 6, которое ориентировано на семью, что нельзя отнести к Водолею. Этот знак зодиака думает главным образом о себе и лучше всего чувствует себя в небольших группах. Семейные и общественные мероприятия в целом не для него.

Рыбы – февраль

Февраль 2024 года также является нумерологическим числом 1. Рыбы тихие, чувствительные и любят витать в облаках. В этом месяце им предстоит спуститься на землю и столкнуться с невзгодами. Они добьются успеха только в том случае, если не потеряют веру в себя.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.