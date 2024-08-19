Обладают темным характером: названы самые расчетливые и безжалостные знаки зодиака

Некоторые люди отличаются сложным характером – они расчетливые и безжалостные, любят манипулировать окружающими и не остановятся ни перед чем для достижения своих целей. По словам астрологов, часто не хватает сочувствия Овнам, Близнецам и Скорпионам.

Уроженцев этих знаков считают настоящими манипуляторами, которые прекрасно знают человеческую природу, могут быстро оценить сильные и слабые стороны других. Они используют эти знания для достижения собственных целей, часто прибегая к интригам. Манипулирование – их второе имя, и обводить других вокруг пальца – это для них естественно.

Овны, Близнецы и Скорпионы могут иметь два лица. Они могут быть вежливыми, чуткими, но также быстро могут оказаться жестокими. Если они чувствуют, что кто-то им больше не полезен или составляет конкуренцию, они начинают действовать жестко.

Уроженцы знаков могут быть безжалостными и расчетливыми, прикидываясь преданными друзьями, но потом вонзив нож в спину, не моргнув глазом. Их эгоизм заставляет их думать прежде всего о собственных потребностях и не останавливаться ни перед чем для достижения своих целей. Для них характерно отсутствие раскаяния.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.