Очень уязвимы: названы три знака зодиака, которые болеют чаще всех

Среди всех уроженцев зодиакального круга есть три, которые болеют чаще всего. По словам астрологов, слабее других и уязвимы к различным неблагоприятным условиям Близнецы, Раки и Козероги. Читайте детальнее!

Близнецы

Коммуникабельные Близнецы очень открыты и проводят много времени в компании разных людей. Именно это подвергает их риску заражения и вызывает чувство эмоционального истощения. Один из способов обезопасить себя: ограничить контакты и находиться в хорошо проветриваемых помещениях или на свежем воздухе.

Рак

Эмоциональным Ракам по своей природе сложно выдержать большой стресс. Уроженцы знака принимают все близко к сердцу. Это наносит ущерб организму, делая его уязвимым буквально ко всему. Ракам следует меньше беспокоиться и уделять больше внимания своим потребностям.

Козерог

Козероги, которые привыкли работать без перерывов, заболевают от переутомления. Это потому, что они совершенно забывают об отдыхе. Недостаток сна дает о себе знать. Им нужно помнить, что работа не предназначена для того, чтобы отдавать ей свое здоровье.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.