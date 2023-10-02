Осень принесет настоящую любовь трем знакам зодиака: их ждет счастье

Гороскоп на осень 2023 года указывает на то, что некоторые знаки зодиака ждет приятный сюрприз – одинокие наконец могут встретить свою вторую половинку. Это заставит их сердце биться чаще и подарит бурю эмоций.

Дева

Девы могут решить, что осень – идеальное время для работы над собой. Они сосредоточатся на поставленных перед собой целях, наведут порядок в доме, начнут тренироваться или заниматься йогой... Им даже в голову не придет, что сейчас их ждут интенсивные эмоциональные переживания. Однако есть кто-то, у кого на них такие планы. Он раскроет их в октябре.

Девы привлекли внимание зрелого и чуткого человека, который позаботится об их эмоциональных потребностях. Они построят прочные отношения и поймут, что такое чувствовать уверенность в своем партнере. Наибольшие шансы на это имеют представители знака зодиака Рак.

Весы

Весы примут решение больше не возвращаться в прошлое. Они не захотят думать о том, что пошло не так. Они разорвут токсические связи и начнут знакомиться с новыми людьми. Уроженцы знака и сами не заметят, как тот, кого воспринимали исключительно как друга, заставит их сердце биться чаще. Больше всего шансов у Весов построить гармоничные отношения с Тельцами. Однако Весам не следует торопить событий.

Рыбы

Рыбы неожиданно встретят того, кто внесет много солнечного света в их повседневную серость. Они даже не заметят, как жизнь буквально перевернется. Если уроженцы знака решат создать отношения со Львом, могут быть приятно удивлены. Рыбы обнаружат, что этот знак зодиака им подходит не только внешне.

На самом деле, это именно та чувствительность, которая им сейчас нужна. Благодаря присутствию близкого человека они откроются миру и захотят бороться за себя. Любовь придаст им смелости, которой они никогда раньше не знали.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.