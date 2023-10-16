Осень принесет 'революционные' перемены двум знакам зодиака: проверьте, кто в списке

Осень 2023 года окажется уникальной с точки зрения изменений, вызванных космической энергией. По словам астрологов, сильнее всего перемены заденут два знака зодиака, которым нужно готовиться к настоящей "революции" в жизни. Речь идет о Раках и Козерогах.

Рак

Первый знак зодиака, который почувствует ветер перемен в своей жизни, – это Рак. Уроженцы знака могут ожидать интересного поворота событий в октябре и ноябре, когда дело касается их работы и финансов.

Эти изменения будут не тривиальными, но существенными. Их колесо фортуны будет бешено вращаться. Более того, Ракам осенью стоит довериться своей интуиции, ведь она может привести к большим деньгам и профессиональному успеху.

Ракам осенью следует руководствоваться в делах не только головой, но и сердцем – тем более, что оно начнет биться сильнее. Осень – это шанс для большой, настоящей любви.

Козерог

Для Козерогов осень окажется переломным моментом. В настоящее время вокруг этого знака зодиака происходит много событий, и может показаться, что царит хаос.

Однако на рубеже октября и ноября ситуация изменится, ведь всему, что начал Козерог, придет конец. Уроженцы знака завершат все важные для них дела – и это позволит им начать новый этап в своей жизни. Их ждет карьерный рывок, переезд и большие успехи. Одинокие также могут найти настоящую любовь.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.