Останутся с пустым кошельком! 2024 год принесет проблемы этим знакам зодиака

Новый 2024 год не будет добр ко всем – некоторых ждут финансовые проблемы, способные быстро опустошить кошелек. По словам астрологов, в зоне риска Тельцы, Львы и Рыбы. Вот что их ждет!

Видео дня

Телец

В 2024 год Телец войдет спокойно, но его идиллия продлится недолго. В первом квартале уроженцы знака столкнутся с началом финансовых проблем. Они рискуют потерять в новом году целое состояние, если не будут тщательно проверять каждую деталь сделок. Весь 2024 год отягощен риском убытков в том числе и из-за нелояльных коллег или партнеров. Только острое внимание спасет его банкротства.

Лев

В начале 2024 года Лев поправит свой бюджет и расплатится с долгами. Однако, если он не сосредоточится на рациональных тратах, снова попадет в финансовую яму. Люди, рожденные под знаком Льва, могут потерять много денег, потому что у них появится соблазн путешествовать и делать покупки. Неосторожные траты обернутся большими неприятностями, поэтому лучше следить за каждой копейкой, прежде чем ее отдавать.

Рыбы

В 2024 году Рыб ждет значительный рост доходов и повышение уровня жизни. По мере того как они станут богаче, возникнет риск финансовых потерь. Рыб будут подстерегать мошенники и ложные советчики, ожидая, пока они потерпят неудачу. Уроженцы знака могут лишиться всего, если потеряют бдительность. В новом году не стоит доверять никому, кроме своих ближайших родственников. Но даже в этом случае лучше держать руку на пульсе.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.