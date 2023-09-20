Почувствует ветер в своих парусах: назван знак зодиака, который станет главным счастливчиком октября

Октябрь принесет много изменений всем уроженцам зодиакального круга, но только к одному счастливчику судьба будет особенно благосклонной. Второй месяц осени подарит ему не только значительную прибыль, но и интересные поездки, личностное развитие, успехи на работе и романтику.

По словам астрологов, для Весов наступит период чрезвычайного прорыва, который даст им возможность пожинать плоды своего труда и правильных решений. Энергия, динамизм и креативность дадут возможность уроженцам знака совершить карьерный рывок, о котором они только мечтали.

Кроме того, это также будет лучшее время для инвестиций, смены работы или открытия бизнеса. Те , которые потеряли надежду в любви, с удивлением обнаружат, что их сердца начинают биться быстрее. И речь пойдет о загадочном незнакомце или незнакомке.

Весы снова почувствуют настоящий подъем в октябре 2023 года – и в плане чувств, и в профессиональной жизни. Все начнется 29 сентября – полнолуние принесет время блаженного покоя в сочетании с реализацией мечтаний.

В этом году Весам предстоит еще одна многодневная поездка, во время которой возникнут новаторские мысли. Пришло время проявить смелость и следовать за зовом сердца.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.