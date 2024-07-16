Подставят подножку при первой же возможности: названы самые коварные знаки зодиака

Некоторые люди отличаются коварством и способны на подлые поступки. По словам астрологов, нанести удар в спину могут Рыбы, Овны и Скорпионы. Читайте детальнее!

Рыбы

Милые и всегда мечтательные Рыбы могут по-настоящему разозлиться и превратить жизнь "противника" в ад. Уроженцы знака – отличные друзья, преданные, верные, но ровно до тех пор, пока все идет по плану. Как только вы их разозлите, они используют все способы, чтобы сделать вашу жизнь по-настоящему несчастной. Они без колебаний раскроют ваши секреты, просто чтобы причинить вам как можно больше вреда. И именно тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете.

Овен

Овны страстные, темпераментные, упрямые и сильные люди. Через мгновение, даже если вы ненамеренно или совершенно невинно сделаете что-то, что им не нравится, полетят искры. Уроженцы знака могут применить против вас самые коварные и манипулятивные тактики. Если случается что-то, что причиняет боль, Овны воспринимают это как прямое нападение.

Скорпион

Скорпионы способны очень быстро завоевать расположение и доверие. Многие попадают в полную зависимость от уроженцев знака и хотят быть рядом с ними. Но малейшее колебание "бросит" вас в "черный список". Если вы доверяете свои самые большие тайны Скорпионам, то будьте готовы, что они раскроют их, когда вы совершенно к этому не готовы.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.