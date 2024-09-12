Полнолуние 18 сентября перевернет жизнь четырех знаков зодиака

Полнолуние 18 сентября 2024 года окажется судьбоносным для четырех уроженцев зодиакального круга. По словам астрологов, перемены ждут Близнецов, Раков, Львов и Рыб. Читайте детальнее!

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецы почувствуют влияние полнолуния в плане карьеры и жизненных целей. Уроженцы знака переоценят результаты своей профессиональной деятельности и почувствуют необходимость сменить направление. Возможно завершение определенного этапа карьеры или изменение приоритетов.

Рак (21 июня – 22 июля)

Для Раков это время, связанное с духовностью, образованием и личностным развитием. Полнолуние заставит их задуматься о своих убеждениях, жизненной философии или планах путешествий. Возможно, удастся отказаться от определенных обязательств или принять важные решения, касающиеся духовного развития.

Лев (23 июля – 22 августа)

Для Львов это полнолуние может касаться вопросов, связанных с финансами, совместной собственностью или долгами. Вполне возможно, что определенные финансовые обязательства могут закончиться или произойдут неожиданные изменения в финансовых ресурсах. Это хорошее время, чтобы проработать свои страхи, связанные с материальными ресурсами.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Полнолуние окажет особое влияние на Рыб, так как пройдет в их знаке. Пришло время положить конец определенным личным и эмоциональным циклам. Вы можете почувствовать необходимость внести изменения в свою жизнь, особенно в плане жизненных целей и способов самовыражения. Полнолуние может раскрыть некоторые скрытые аспекты вашей личности или личной жизни.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.