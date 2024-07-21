Полнолуние 21 июля перевернет жизнь четырех знаков зодиака: их ждут перемены

Полнолуние 21 июля 2024 года окажется особенной датой для четырех уроженцев зодиакального круга, которых ждут грандиозные перемены. По словам астрологов, в списке Тельцы, Близнецы, Козероги и Водолеи.

Телец

Планета Уран будет в знаке Тельца, но это не означает возврата к привычному и комфортному – гороскоп призывает уроженцев знака искать что-то новое. Если Тельцы присмотрятся к предложениям, которым им поступают, то смогут найти новые источники дохода и кардинально преобразить жизнь. Рискните – и не пожалеете!

Близнецы

Когда полная Луна восходила в Козероге, Марс находился в знаке Близнецов. Это означает, что в жизни уроженцев знака грядут важные и очень внезапные перемены. Близнецы получат заряд энергии, который подтолкнет к личностному развитию. Гороскоп также призывает вас не сдерживаться в выражении своего мнения. Даже если оно отличается от мнения группы, будьте честны в том, что вы думаете.

Козерог

Недаром полнолуние пришлось на знак Козерога. Это астрологическое явление предвещает много сил и энергии для осуществления задуманного. Сила и решительность Козерогов позволят им воплотить в жизнь самые смелые мечты. В ближайшие дни вам уж точно не будут страшны никакие препятствия. Это идеальное время для решения сложных задач.

Водолей

Луна в знаке Козерога сошлась с Плутоном, находившимся в знаке Водолея. Это расположение напоминает, что уроженцы знака не могут бежать от того, что является тьмой в душе. Будьте готовы к тому, что некоторые тайны могут быть раскрыты, но это необходимо, чтобы почувствовать покой. Вскоре вы почувствуете положительный эффект от трансформации.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.