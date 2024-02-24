Полнолуние 24 февраля ударит по трем знакам зодиака: им придется принимать кардинальные решения

Полнолуние, которое состоится 24 февраля 2024 года, принесет большие перемены, причем не для всех положительные. Многие могут испытывать проблемы со сном и принятием решений.

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Однако для трех знаков зодиака это будет особенное время, которое заставит их кардинально преобразить жизнь. По словам астрологов, в списке – Рыбы, Девы и Весы.

Рыбы

Рыбам придется быть очень активными, жизнь заставить их действовать быстро и уверенно. Все их намерения увенчаются успехом, хотя поначалу может показаться, что это не так. Рыбам придется принять трудные решения, но они в конечном итоге много выиграют, хотя изначально это вызовет сильный стресс. Если уроженцы знака преодолеют трудности, в марте судьба улыбнется им. Рыб ждет приток денег и успех в личной жизни.

Дева

Девам придется решиться на трудный шаг. Полнолуние освободит все сомнения, которые их терзают. Если вы давно подумываете о смене работы, сферы деятельности или хотите записаться на обучение, то сомнения вернутся с удвоенной силой. Запишите их на листе бумаги и подумайте, стоит ли выходить из зоны комфорта. Путь к переменам будет нелегким, но он принесет свои плоды. Полнолуние – идеальное время для проведения подобных размышлений.

Весы

Во время февральского полнолуния Весы будут задаваться вопросом, находятся ли они там, где хотели. После глубокого размышления может оказаться, что всплывет то, что долгое время скрывали глубоко в душе. Настоящие желания невозможно похоронить – рано или поздно они к нам вернутся. Старые мечты снова начнут преследовать Весов, и они задумаются, есть ли еще шанс воплотить их в жизнь.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.