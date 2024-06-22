Полнолуние в Козероге изменит судьбу пяти знаков зодиака: вот что их ждет

Полнолуние 22 июня 2024 года окажется судьбоносным для пяти уроженцев зодиакального круга, которых ждут большие перемены. По словам астрологов, речь идет о Козерогах, Овнах, Раках, Весах и Рыбах. Читайте детальнее!

Козерог

Козероги примут судьбоносные решения, связанные с отношениями и местом жительства. Возможно, уроженцам знака нужно будет заключить важное соглашение, который поможет в планах на будущее. Но им не стоит терять бдительности!

Овен

Полнолуние повлияет на жизненные цели Овнов. Уроженцы знака задумаются о смене работы и статуса в личной жизни – возможен как брак, так и развод. 22 июня следует уделить внимание финансам и распланировать бюджет.

Рак

Одинокие Раки в этот день могут встретить свою вторую половинку. Те, кто в паре, решатся на смену своего семейного положения. Могут возникнуть вопросы, связанные с местом жительства.

Весы

Полнолуние образует большой крест в карте рождения Весов, указывая на тяжелые события в семье. Возможно, вопрос с местом жительства станет актуальным, и жизненные цели придется пересмотреть. В жизни ваших родителей могут произойти важные перемены.

Рыбы

Сатурн в Рыбах во время полнолуния подчеркивает кармическое значение этих событий. В Рыб произойдут важные события, начиная от увольнения коллег и заканчивая изменениями в личных отношениях. Друг может признаться в своих чувствах, что сильно изменит ваши планы на будущее.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.