Полнолуние в Овне разожжет огонь в жизни четырех знаков зодиака

Чувствуете ли вы в последнее время напряжение, возрастающее с каждым днем? Когда Луна в Овне восходит на небе, происходит обмен энергией в пространстве. Стихия огня внесет хаос в межличностные отношения. Определенным знакам зодиака придется бороться за свое будущее.

Полнолуние в Овне покажет нам, как мы действуем, исходя из эго, и как мы берем ситуацию под контроль. Это явление раскроет самую темную сторону нас. Можно ожидать вулкана эмоций, который извергнется под влиянием Луны в стихии огня.

Луна в Овне может затруднить принятие важных решений. Чтобы справиться с этой задачей, спросите себя, в каком направлении вы движетесь и где чувствуете парализующий страх. Марс, управитель Овна, – бесстрашный воин. Когда его энергия сильна, у нас есть шанс преодолеть наши глубоко укоренившиеся страхи.

Овен

Полнолуние в вашем знаке зодиака может сделать вас немного эгоистичным. Вы почувствуете бурные эмоции, благодаря которым поймете, что переросли и что нужно отпустить. Вы встанете на духовное распутье, чтобы выбрать новый путь развития. Также ожидайте, что решения, которые вы примете в это полнолуние, будут подвергнуты критике со стороны ваших близких. Измениться непросто. Доверьтесь процессу и своей острой интуиции.

Телец

Вы подвергаете сомнению свой прошлый выбор? Полнолуние в Овне станет для вас грубым пробуждением. Вы будете вынуждены расширить свое осознание. Квадрат Венеры и Урана в этой фазе создаст неожиданное напряжение в любви. Будьте готовы к кармическим ситуациям, которые в одночасье изменят вашу жизнь. Ключ в том, чтобы сдаться судьбе и отпустить желание контролировать. Что бы ни случилось, это предначертано вам.

Весы

Это ваш месяц, но не ваша фаза луны. Овен – ваша противоположность по зодиаку. Ожидайте сильной реакции на поведение других. Вы станете более осведомлены о том, как с вами обращаются. Даже несмотря на то, что у вас стальные нервы, вы больше не сможете терпеть несправедливость. Пришло время отказаться от токсичных людей и привычек, которые заставляют вас идти на дно, а не расти. Не делайте ничего, что против вас, даже если это доставляет кому-то большое удовольствие.

Лев

Огненное полнолуние побудит вас к трудным разговорам. Венера сейчас управляет знаком Льва, разжигая вашу страсть, желание и нервозность в сердечных делах. Следите не только за тем, что говорите, но и за тоном своей речи. Хотя честность сейчас пойдет вам на пользу, будьте как можно мягче. В противном случае вы вызовете драму, которая будет иметь для вас адские последствия.

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Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.