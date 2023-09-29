Полнолуние в сентябре – важный момент для трех знаков зодиака

Полнолуние – довольно распространенное явление, поскольку обычно оно происходит раз в месяц. Однако этот сентябрь будет особенным во многих отношениях. Стоит к этому как следует подготовиться и воспользоваться этим необыкновенным моментом. Не существует единого рецепта, как лучше всего пережить грядущие времена, но у нас есть для вас несколько советов.

Сентябрьское полнолуние называется Полной Урожайной Луной. Чуть реже можете встретить термины Полная Луна Жнеца, Кукурузная Луна или Ячменная Луна. Как нетрудно догадаться, истоки этого явления лежат в сельском хозяйстве. Конец сентября – время интенсивного сбора урожая.

Каждый человек обладает разной чувствительностью и может по-разному реагировать на полнолуние. Многое также зависит от того, на каком этапе жизни мы сейчас находимся. Знак зодиака также имеет значение. На три из них особенно повлияет сентябрьская Ячменная Луна.

Овен

Полнолуние Жнеца попадает в ваш знак, что окажет существенное влияние на то, как вы себя чувствуете и ведете себя сейчас. Вы можете испытывать резкие перепады настроения и приступы агрессии, перемежающиеся эпизодами печали и неуверенности в себе. Сейчас не время принимать решения и решать новые задачи. Отложите это хотя бы до следующей недели, а теперь сосредоточьтесь на заботе о себе. Вам нужен покой, много сна, здоровая еда и присутствие того, кто поддержит вас, но также будет контролировать ваши эмоции.

Лев

Теперь у вас будет много энергии – и к вам придут идеи. Стоит использовать этот момент творчески. Не бойтесь риска. Ошибки – часть успеха, и никто не знает, как на них учиться. Воспользуйтесь Полнолунием Урожайной Луны, чтобы начать реализовывать свои планы и воплощать в жизнь свои мечты. Вы можете сделать многое прямо сейчас.

Скорпион

Сентябрьское полнолуние – хорошая возможность прислушаться к себе. Подумайте, чего вы хотите и что хотели бы изменить в своей жизни. Возможно, вы немного заблудились и не можете найти дорогу. Вместо того чтобы идти в неправильном направлении, остановитесь и попытайтесь найти свою цель и свое счастье.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.