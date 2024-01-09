Предательство, отказ или потеря свободы: названы главные страхи разных знаков зодиака

У каждого человека есть страхи, которые тесно связаны не только с его жизненным опытом, но и датой рождения, утверждают астрологи. Читайте детальнее!

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Овен

Может показаться, что Овны ничего не боятся. Однако они страдают от страха стать безработными и никому не нужными.

Телец

Самый большой страх Тельца – перемены. Уроженцы знака слишком чувствительны и не хотят терять равновесие.

Близнецы

Самый большой страх Близнецов – потерять свободу. Они очень боятся, что их заставят делать то, что им не нравится.

Рак

Чтобы Рак чувствовал себя спокойно и гармонично, ему необходимо знать, что его любят. Его главный страх – потерять любовь близких.

Лев

Львы любят сверкать. Если им не уделяется внимания, это их расстраивает. Больше всего их беспокоит то, что придет кто-то другой, кто будет ярче их.

Дева

Девы предъявляют слишком высокие требования к жизни и людям. При этом их главный страх заключается в том, что они не смогут сделать все на высшем уровне.

Весы

Весы – мудрые личности, всегда стремящиеся к равновесию и гармонии. Но они боятся поскользнуться и потерять равновесие – какой бы сферы жизни это ни касалось.

Скорпион

Скорпион, несмотря на свою страстную натуру, является верным партнером, и ему важно, чтобы вторая половинка его не предала. Самый большой страх – предательство.

Стрелец

Стрельцы очень независимы. Они не готовы сломать себя и подчиниться интересам и требованиям других. Уроженцы знака всеми силами защищают свою независимость, и их главный страх – потерять ее.

Козерог

Козерог всегда знает, чего хочет добиться от жизни. Козероги ставят перед собой конкретные, четкие цели и задачи. Они боятся, что не смогут осуществить то, что намеревались сделать.

Водолей

Для Водолеев важно быть особенными и добиваться своих целей творческим подходом. Урженцы знака осознают свою уникальность и гордятся ею. Их главный страх – стать обычными, как все.

Рыбы

Рыбы мечтательны. Они очень ранимы и, когда влюбляются, больше всего на свете боятся отказа. Это их главный страх.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.