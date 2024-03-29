Притягивают деньги, как магнит! Названы знаки зодиака, которым везет в финансах

Некоторые люди добиваются финансовых высот гораздо быстрее и легче, чем другие. Деньги буквально сами идут к ним в руки, и это связано со знаком зодиака, утверждают астрологи. По их словам, речь идет о Весах, Скорпионах и Тельцах.

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Весы

Недаром Весы бьют рекорды присутствия в списках самых богатых людей мира. Это знак, которым управляет планета Венера, которая влияет не только на эмоциональную, но и на материальную сферу. Весы любят предметы роскоши и превыше всего ценят комфорт. Если только Весы не поддадутся своей склонности тратить все свои деньги на подарки близким, они легко смогут вести весьма благополучную жизнь.

Скорпион

Этот знак любит табу и пересечение границ. Хотя ему, возможно, трудно признаться в этом самому себе, он любит богатство. Скорпионы склонны к риску, в том числе и в материальной сфере, а поскольку им обычно свойственен высокий эмоциональный интеллект, они умеют использовать его в работе. Амбициозные, они часто занимают руководящие должности.

Телец

Тельцами (как и Весами) не только управляет планета Венера, но они также принадлежат к элементу Земли. Тельцы умеют зарабатывать деньги, а поскольку они чрезвычайно рациональны и трудолюбивы, умеют их экономить. Прежде всего, уроженцы знака не любят тратить деньги, особенно на других людей. Они знают, как накопить определенную сумму, и внимательно за ней следят.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.