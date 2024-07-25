Притягивают к себе! Названы три знака зодиака, которые нельзя не любить

Некоторые люди обладают особенной энергетикой и харизмой, благодаря чему притягивают к себе окружающих. По словам астрологов, быстро располагают к себе, легко заводят друзей и создают хорошие долгосрочные отношения три уроженца зодиакального круга. Речь идет о Тельцах, Весах и Стрельцах.

Телец

Тельцы в отношениях очень чувственные – они ценят физическую и эмоциональную близость со своим партнером, хотя изначально могут быть несколько застенчивыми. Как только уроженцы знака находят свою вторую половину, расцветают и отдают себя на все сто процентов. Тельцы являются одним из самых верных и, возможно, даже самым преданным знаком зодиака. Они готовы многим пожертвовать ради отношений!

Весы

Весы всегда найдут, с кем поговорить – уроженцы знака прямолинейны, открыты и готовы к новым контактам. Они обладают прекрасным чувством юмора и любовью к долгим дискуссиям. Весы смело высказывают свое мнение и любят словесные "сражения", но стараются никого не обидеть. В любви уроженцы знака преданы, им буквально нравится быть влюбленными. Они также любят романтику и флирт. Весы мечтают о большой любви, но также хотят быть независимыми и всегда иметь время для себя.

Стрелец

Стрельцы веселые, открытые и радостные, они покоряют людей в считанные мгновения. Уроженцы знака ведут очень активную общественную жизнь, наполненную встречами, приключениями и многочисленными путешествиями. Неудивительно, что все хотят присоединиться к ним. Открытость и прямота Стрельцов заставляют их смело подходить к представителям противоположного пола, быстро предлагать свидание или хотя бы инициировать флирт, ведь они не любит тратить время на неясные ситуации. Стрельцы обожают проявлять инициативу.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.